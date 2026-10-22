Утечка соляной кислоты произошла на производстве в Новосибирске

В Новосибирске зафиксирована утечка соляной кислоты Утечка соляной кислоты произошла на производстве в Новосибирске

Москва22 окт Вести.В Новосибирске на территории производства зафиксирована утечка соляной кислоты. Никто не пострадал. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел утром 22 октября, в четверг, в Кировском районе города.

При перекачке химических веществ из ж/д вагона в стационарную цистерну сорвало шланг и произошел разлив жидкости на открытой территории. Сотрудниками предприятия проведены первичные мероприятия по ликвидации разлива. Пострадавших нет говорится в сообщении ведомства

В ликвидации последствий принимали участие 15 специалистов с применением 5 единиц техники.