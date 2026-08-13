В центре Новосибирска из-за коммунальной аварии образовался провал в асфальте

Провал в асфальте образовался в центре Новосибирска из-за повреждения водовода В центре Новосибирска из-за коммунальной аварии образовался провал в асфальте

Москва13 авг Вести.Коммунальная авария стала причиной провала в асфальте на площади Ленина в центре Новосибирска, на месте работают специалисты Горводоканала, сообщили РИА Новости в мэрии города.

Отмечается, что коммунальщики локализуют провал на проезжей части и засыпают его грунтом.

Причиной провала дорожного полотна на площади Ленина стало повреждение на водоводе диаметром 500 миллиметров сказал собеседник агентства

Планируется заменить поврежденный участок водопроводной сети длиной 40 метров, добавили в администрации Новосибирска.