На "Агросалоне" представили не имеющий аналогов в РФ самоходный кормосмеситель Koblik Group представила новый самоходный кормосмеситель на "Агросалоне"

Москва6 окт Вести.На выставке сельскохозяйственной техники "Агросалон-2026" в Красногорске Московской области был представлен новый самоходный кормосмеситель, который не имеет аналогов в России и Белоруссии. Подробнее о машине рассказал коммерческий директор компании Koblik Group Игорь Гудолин.

По его словам, раньше отечественные компании производили только прицепные машины в самоходной компоновке. Самозагружающиеся машины поставлялись только из-за границы.

Это самоходный кормосмеситель объемом 22 кубических метра. И эта машина сделана для того, чтобы оптимизировать и хорошо контролировать кормление крупнорогатого скота на фермах… Данная машина заменяет сразу три единицы на ферме и вместо двух человек, которые обслуживают кормление, сейчас это может делать один человек… Эта машина позволяет очень хорошо контролировать загрузку кормов и контролировать корма непосредственно в момент смешивания и раздачи рассказал Гудолин

6 октября в "Крокус Экспо" в подмосковном Красногорске открылась Международная специализированная выставка сельхозтехники "Агросалон-2026". На экспозиции представлен широкий спектр решений – от тракторов, комбайнов и почвообрабатывающей техники до оборудования для посева, внесения удобрений, защиты растений, кормозаготовки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Деловая программа посвящена актуальным вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения и агропромышленного комплекса.