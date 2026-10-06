Москва6 окт Вести.Российским сельхозмашиностроителям удалось заместить всю линейку, которая ранее была представлена зарубежными компаниями. Об этом председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил в интервью ИС "Вести" на полях выставки "Агросалон-2026".

Спикер ГД подчеркнул, что теперь важно сделать технику доступной для тех, кто работает в полях.

Вся линейка, которая ранее была представлена зарубежными компаниями, сегодня замещена нашими отечественными. Техника современная, соответствует мировым стандартам. Но сегодня важно, чтобы она пришла на поля. Для того, чтобы решить эту задачу, надо оказать помощь в виде субсидий, поддержку в виде интервенции зерна, то, что сейчас принято, и президент на нашей встрече об этом сказал, что такие решения необходимы для поддержки селян. Сегодняшний разговор, он еще раз показывает, что вызовы нас мобилизуют, и мы выходим на новый уровень решения задач, и нам надо, ценя это, постараться сделать все для того, чтобы техника была доступна для тех, кто ее использовал на полях заявил Володин

Выставка "Агросалон-2026" проходит в Москве с 6 по 9 октября. На ней представлены новейшие образцы техники и передовые инновационные решения для отраслей АПК.