На Алтае требуют расторгнуть соглашения о туристско-рекреационной работе в ОЭЗ На Алтае хотят расторгнуть соглашения с двумя компаниями ОЭЗ "Бирюзовая Катунь"

Москва30 окт Вести.Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности подало иски в Арбитражный суд региона с требованием расторгнуть соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Бирюзовая Катунь" с двумя компаниями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Уточняется, что речь идет о компаниях "Уклад Катунь резорт" и "Гранд-крио Катунь". Первая реализовывала проект круглогодичного гостиничного комплекса на 135 номеров, его планировали ввести в эксплуатацию в 2027 году. Назначением комплекса был оздоровительный отдых, а стоимость проекта оценивалась в 2,5 млрд рублей. Соглашение с компанией заключили 15 ноября 2022 года. Именно его хочет расторгнуть управление по туризму. С компании при этом хотят взыскать штраф в 5 млн рублей.

С "Гранд-крио Катунь" соглашение было заключено 26 мая 2022 года. Его также требуют расторгнуть, а с компании взыскать штраф в 5,5 млн рублей.

Предварительные заседания по обоим делам запланированы на 19 ноября. В качестве третьих лиц в них будут участвовать Минэкономразвития РФ и АО "Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".