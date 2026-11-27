На Ближнем Востоке заинтересовались концепцией РФ по коллективной безопасности МИД: страны Ближнего Востока готовы обсуждать концепцию РФ по безопасности

Москва27 ноя Вести.Предлагаемая Россией обновленная концепция коллективной безопасности на Ближнем Востоке заинтересовала страны региона, они готовы ее обсуждать. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

По его словам, обсуждение концепции состоится в Москве в декабре в ходе российско-арабского форума сотрудничества на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Наши арабские друзья с интересом восприняли эту концепцию и сообщили нам о готовности рассматривать возможность ее осуществления на деле, как только создастся такая благоприятная обстановка для этого сказал дипломат "Известиям"

Концепция РФ о коллективной безопасности в Персидском заливе – инициатива по созданию региональной архитектуры безопасности, основанной на принципах равноправия, уважения суверенитета, отказа от применения силы и поэтапного укрепления доверия. Она предусматривает, что именно страны региона отвечают за обеспечение собственной безопасности и делают это с учетом интересов друг друга. Обновленный вариант концепции был опубликован МИД России в июне.