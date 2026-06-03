На британских фунтах вместо Черчилля могут изобразить лягушку Британия планирует выпустить новую серию банкнот с изображением животных

Москва3 июн Вести.Банк Англии предложил жителям страны выбрать, кто заменит Уинстона Черчилля на банкнотах. Среди возможных вариантов: лягушка и тюлень. Об этом сообщает Politico.

Уточняется, что жители королевства могут принять участие в голосовании по почте или через специальную онлайн-форму.

Планируется, что изображения животных разместят на купюрах номиналом £5, £10, £20 и £50, пояснили в центробанке.

Купюры разного номинала должны заметно отличаться друг от друга. Важно, чтобы на всех четырех купюрах были разные животные и чтобы они представляли разные природные среды обитания Великобритании сообщили в Банке Англии

В публикации говорится, что британцам предложены следующие категории: млекопитающие, птицы, амфибии, насекомые и рыбы. Голосование продлится до 3 июля.

В финансовом учреждении предупредили, что для работы над новым внешним видом банкнот потребуются годы.