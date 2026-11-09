Вахтовики 12 часов стояли в воде из-за провала вездехода под лед на Чукотке

На Чукотке вахтовики 12 часов простояли в ледяной воде в ожидании помощи Вахтовики 12 часов стояли в воде из-за провала вездехода под лед на Чукотке

Москва9 ноя Вести.На Чукотке вахтовики провели 12 часов по колено в ледяной воде из-за провалившегося под лед вездехода. Об этом Mash сообщает в MAX.

По данным канала, мужчины отработали 8 месяцев на предприятии в поселке Комсомольский-на-Чукотке. Когда срок закончился, им оплатили билеты до Новосибирска.

Работники сели на вездеход, чтобы по льду реки добраться до города Певека. В 150 км от пункта назначения транспорт провалился под лед. Людям пришлось стоять 12 часов в ледяной воде, ожидая помощи.

Как сообщается, сейчас пострадавшие лечатся от обморожения дома.