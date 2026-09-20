В Магаданской области на детском голосовании выбирали символ местного парка

На детском голосовании выбирали символ Магаданского парка В Магаданской области на детском голосовании выбирали символ местного парка

Москва20 сен Вести.В Магаданской области параллельно с выборами депутатов Госдумы РФ проходило детское голосование. Выбирали символ местного парка, его планируют масштабно реконструировать совместно со студией "Союзмультфильм".

Об этом сообщает ИС "Вести".

В Магаданской области завершилось детское голосование, оно шло первые два дня выборов. Малыши, конечно же, выбирали не кандидатов в депутаты, а символ Магаданского парка. Магаданский парк собираются серьезно реконструировать при помощи компании "Союзмультфильм". Нужен символ. Среди вариантов такие как косатка, белоплечий орлан, мамонтенок - привычные герои Магаданской области сообщает ИС "Вести"

В Магаданской области региональные власти, избирательные комиссии всех уровней провели "очень хорошую" подготовительную к выборам депутатов Госдумы РФ, руководитель регионального штаба общественного наблюдения Яков Радченко.