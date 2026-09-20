Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов и его супруга проголосовали в Дзержинском

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проголосовал в Дзержинском Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов и его супруга проголосовали в Дзержинском

Москва20 сен Вести.Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов с супругой пришли 20 сентября на избирательный участок в школе №16 в микрорайоне Дзержинский.

Электронные сервисы прочно вошли в повседневную жизнь, и все же для нас это добрая традиция: прийти на участок лично, опустить бюллетень в урну написал он в мессенджере MAX

Брынцалов отметил, что на участке царит по-настоящему праздничная атмосфера, избиратели приходят целыми семьями: с детьми и старшими родственниками.

Глава Мособлдумы указал что голосование – это личная ответственность за свой город и за будущее всего Подмосковья, поэтому призвал жителей до 20.00 20 сентября обязательно найти время и сделать свой выбор.

В России 18, 19 и 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва.