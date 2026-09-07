Москва7 сенВести.Почти 800 килограммов медного кабеля похитили с объектов горнолыжного курорта Ла-Бресс на востоке Франции, сообщила радиостанция Ici.
Кражи происходили в период с 22 июля по 26 августа. Медные провода брали, в частности, со снежных пушек и осветительных установок курорта.
По подозрению в совершении преступлений были задержаны четыре человека. Жандармы несколько недель расследовали дело, после чего подозреваемые предстали перед судом в Эпинале.
Это многочисленные акты вандализма с обширным ущербомприводит радиостанция слова директора курорта Николя Клоделя
Он оценил материальный ущерб более чем в 200 тысяч евро: всего злоумышленники похитили свыше 800 килограммов меди, или почти шесть километров кабеля.
Задержанные признались в содеянном. Согласно заявлению прокурора Эпиналя Фредерика Наона, фигуранты дела получили по три года лишения свободы, из которых от 24 до 27 месяцев назначены условно в зависимости от обстоятельств дела.
Ранее воры украли 86 кондиционеров из грузовика в пригороде Парижа. Кража осуществлялась, пока водители транспортного средства спали рядом с машиной.