На горнолыжном курорте во Франции украли 800 кг медного кабеля Кражи медных проводов нанесли ущерб в €200 тысяч курорту Ла-Бресс

Москва7 сен Вести.Почти 800 килограммов медного кабеля похитили с объектов горнолыжного курорта Ла-Бресс на востоке Франции, сообщила радиостанция Ici.

Кражи происходили в период с 22 июля по 26 августа. Медные провода брали, в частности, со снежных пушек и осветительных установок курорта.

По подозрению в совершении преступлений были задержаны четыре человека. Жандармы несколько недель расследовали дело, после чего подозреваемые предстали перед судом в Эпинале.

Это многочисленные акты вандализма с обширным ущербом приводит радиостанция слова директора курорта Николя Клоделя

Он оценил материальный ущерб более чем в 200 тысяч евро: всего злоумышленники похитили свыше 800 килограммов меди, или почти шесть километров кабеля.

Задержанные признались в содеянном. Согласно заявлению прокурора Эпиналя Фредерика Наона, фигуранты дела получили по три года лишения свободы, из которых от 24 до 27 месяцев назначены условно в зависимости от обстоятельств дела.

Ранее воры украли 86 кондиционеров из грузовика в пригороде Парижа. Кража осуществлялась, пока водители транспортного средства спали рядом с машиной.