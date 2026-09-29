На границе Польши и Белоруссии задержали россиянку с 5 гекконами-бананоедами На границе Польши и Белоруссии задержали россиянку с 5 гекконами-бананоедами

Москва29 сен Вести.Белорусские таможенники задержали гражданку РФ за попытку незаконного ввоза экзотических животных - россиянка пыталась ввести из Польши пять гекконов-бананоедов. Об этом сообщили в белорусском государственном таможенном комитете.

Попытку незаконно ввезти из Польши пять экзотических ящериц пресекли брестские таможенники​​​. Рептилии изъяты и переданы Минскому зоопарку говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

При прохождении пункта пропуска "Брест" россиянка выбрала зеленый коридор, заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

Однако в ходе проверки выяснилось, что в ее багаже была пенопластовая коробка. Внутри нее находились пять пластиковых контейнеров, в каждом из которых сидел реснитчатый геккон-бананоед.

Речь идет о гекконе из рода Rhacodactylus, чьей родиной является Новая Каледония. Вплоть до 1994 года этот вид считался вымершим, пока его вновь не обнаружили в дикой природе, после чего он распространился по террариумам всего мира. Окрас тела варьируется от серого и коричневого до зеленого, бледно-желтого и даже рыже-красного. Название "реснитчатый", или "гребенчатый", он получил из-за шипов на спине. Как и многие ящерицы, он способен отбрасывать хвост, который, однако, больше не отрастает. При достойном содержании эти рептилии живут до 20 лет.

В отношении россиянки заведи административное дело в соответствии с частью 2 статьи 15.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с сокрытием от таможенного контроля). Ей грозит штраф в размере от десяти до тридцати базовых величин с возможной конфискацией товаров.