Второй этап промыслового сезона в Охотском море начался на Камчатке

На Камчатке начался осенне-зимний сезон охотоморской путины Второй этап промыслового сезона в Охотском море начался на Камчатке

Москва19 окт Вести.В Камчатском крае начался второй этап осенне-зимнего промыслового сезона по вылову минтая и сельди. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По итогам сезона "А", который начинается 1 января и заканчивается весной перед нерестом рыбы, камчатские предприятия выловили в Охотском море 315,8 тыс. т минтая, что составляет более 40% общего вылова. Уже на первом этапе рыбаки освоили свыше 87% охотоморской квоты региона, которая составляет около 360 тыс. т.

Общая квота камчатских предприятий на добычу минтая во всех промысловых районах в 2026 году превышает 700 тыс. т. Эта рыба занимает первое место по объемам добычи в рыбохозяйственном комплексе края.