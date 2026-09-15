Москва15 сен Вести.Сотрудники ГУ МЧС России по Камчатскому краю прошли аттестацию, сообщила пресс-служба регионального правительства в мессенджере МАХ.

Проверку прошли как повышающие классность спасатели, так и новички, планирующие вступить в ряды спасательных подразделений.

Для того, чтобы спасатель был всегда на высоте и мог квалифицированно оказать помощь и спасти жизнь человека, мы как раз и поддерживаем наших спасателей в нужном тонусе и в нужной форме отметил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев

В состав комиссии, оценивающей как теоретические, так и практические навыки соискателей, и их и физическую подготовку, вошли медики, психологи и спортсмены.