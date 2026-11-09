На Камчатке семьям с детьми-инвалидами расширят льготу по транспортному налогу Семьям с детьми-инвалидами на Камчатке расширят льготу по транспортному налогу

Москва9 ноя Вести.Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял решение расширить поддержку семей с особенными детьми после обращений на прямую линию. Как сообщил глава региона, с 1 января 2027 года планируется полностью освободить их от уплаты транспортного налога на один автомобиль.

Руководитель Камчатки пояснил, что сейчас региональная льгота по транспортному налогу распространяется только на автомобили мощностью до 150 лошадиных сил, но на практике семьям с детьми-инвалидами часто нужен вместительный, проходимый и более мощный транспорт.

С 1 января 2027 года ограничение по мощности двигателя в 150 л. с. будет полностью снято. Льгота – 100% освобождение от уплаты налога на один автомобиль – начнет действовать для всех семей, воспитывающих ребятишек с инвалидностью. Мерой поддержки дополнительно смогут воспользоваться как минимум 1,5 тысячи камчатских семей уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

Солодов рассчитывает, что депутаты одобрят расширение льготы на ближайшей сессии Законодательного Собрания Камчатского края.