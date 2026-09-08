В предстоящий эпидсезон на Камчатку доставят 172 тыс. доз вакцины от гриппа

На Камчатке стартовала прививочная кампания от гриппа В предстоящий эпидсезон на Камчатку доставят 172 тыс. доз вакцины от гриппа

Москва8 сен Вести.На Камчатке началась прививочная кампания от гриппа, в 2026-2027 годах в регион ожидают поставку 172 тысяч доз вакцин, это больше, чем в прошлые годы, сообщили ТАСС в Минздраве края.

Прививочная кампания от гриппа стартовала. Всего мы ожидаем поставку 172 тысяч доз, что несколько больше, чем в прошлые годы рассказали в министерстве

В ведомстве уточнили, что первая партия вакцины в 8 807 доз уже доставлена в регион. Прививки будут делать вакцинами "Ультраквадрикс", "Совигрипп" и "Флю-М".