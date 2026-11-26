До 7 лет лишения свободы грозит москвичу за отмывание 85 млн рублей на Камчатке

На Камчатке возбуждено дело о легализации 85 млн рублей преступного дохода До 7 лет лишения свободы грозит москвичу за отмывание 85 млн рублей на Камчатке

Москва26 ноя Вести.В Камчатском крае во время расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств выявлен факт легализации более 85 миллионов рублей преступных доходов, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что 42-летний москвич, руководитель-организатор межрегионального интернет-магазина по продаже наркотиков, получал деньги за свои незаконные действия в криптовалюте. С августа 2021 года по май 2026 года он получал и легализовывал доходы, конвертируя в рубли и выводя средства на банковские счета всех членов ОПГ. Общая сумма легализованных средств составила не менее 85 885 010,77 рублей.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления говорится в сообщении

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится следствие.