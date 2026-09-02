В Казахстане не распродали более 34 тысяч билетов на концерт Иглесиаса

На концерт Энрике Иглесиаса в Астане осталось 34,5 тысячи билетов В Казахстане не распродали более 34 тысяч билетов на концерт Иглесиаса

Москва2 сен Вести.Более 34 тысяч билетов остаются в продаже на концерт испанского певца Энрике Иглесиаса в Астане, который состоится 3 сентября на стадионе "Астана Арена". Об этом РИА Новости сообщили в сервисе по продаже билетов Ticketon.kz.

По данным агрегатора, в настоящее время в Астане доступны около 34,5 тысячи билетов по всем зонам и категориям. С учетом сервисного сбора их стоимость составляет от 105 до 382 долларов в зависимости от расположения места.

Организаторы в марте объявили о проведении двух концертов Иглесиаса в Казахстане в рамках шоу Enrique Iglesias - Live in Kazakhstan 2026. Второе выступление запланировано на 5 сентября в Алма-Ате на Центральном стадионе. Там, по информации Ticketon.kz, в продаже остается около 25 тысяч билетов. Их стоимость с учетом сервисного сбора варьируется от 105 до 676 долларов.

В сервисе подчеркнули, что количество доступных билетов не всегда свидетельствует о низком спросе на мероприятие. По словам представителей агрегатора, организаторы могут заранее выставлять на продажу значительное число мест, тогда как основной объем билетов реализуется непосредственно перед концертом.

Сам по себе факт наличия билетов не означает, что артист непопулярен. Энрике Иглесиас - известный исполнитель с многолетней карьерой и большой аудиторией пояснили в Ticketon.kz

Энрике Мигель Иглесиас Прейслер родился 8 мая 1975 года в Мадриде. В 1994 году он оставил учебу и заключил контракт с мексиканским лейблом FonoMusic. В 1995 году вышли его дебютные сингл Si tú te vas и альбом Enrique Iglesias, получившие популярность в Испании, Португалии и Италии. Международную известность певцу принес альбом Enrique, выпущенный в 1999 году и включавший композиции Bailamos и Rhythm Divine. Песня Bailamos возглавила американский чарт Billboard Hot 100.