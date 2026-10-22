Москва22 октВести.В Краснодарском крае с начала осени спасатели 27 раз выезжали для того, чтобы отловить змей. Чаще всего пресмыкающихся видели в Анапе и Крымском районе, сообщает ГТРК "Кубань".
С начала осени спасатели Краснодарского края выехали 27 раз на сообщения о змеях. Вызовы поступали из Крымского, Отрадненского, Темрюкского, Гулькевичского, Лабинского и Староминского районов, а также из Адлера, Анапы, Туапсе и Псебаяуточняется в сообщении
Хотя отлов змей не входит в обязанности спасателей, они все равно выезжают на вызов, если животное угрожает жизни или здоровью людей.
По словам спасателей, змеи чаще всего прячутся в санузлах и хозяйственных постройках, но могут заползти и в другие места. Так, например, спасатели Крымского отряда достали одну змею из коммутационного шкафа, а их коллеги из Отрадненского района поймали пресмыкающееся под капотом автомобиля. Всех пойманных животных выпускают в дикую природу.