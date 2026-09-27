Москва27 сенВести.В хуторе Масычево Белгородской области произошла детонация украинского дрона. В результате один из местных жителей получил ранение, сообщает оперштаб региона.
Инцидент случился в Грайворонском районе.
FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Мужчина с осколочным ранением предплечья самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБнаписано в сообщении
Там ему была оказана медицинская помощь. Впоследствии пострадавшего переведут в городскую больницу №2 города Белгорода.
Также нанесен ущерб автомобилю.