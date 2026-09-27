Житель Белгородской области пострадал после детонации дрона на предприятии

На предприятии в Белгородской области сдетонировал дрон, ранен мужчина Житель Белгородской области пострадал после детонации дрона на предприятии

Москва27 сен Вести.В хуторе Масычево Белгородской области произошла детонация украинского дрона. В результате один из местных жителей получил ранение, сообщает оперштаб региона.

Инцидент случился в Грайворонском районе.

FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Мужчина с осколочным ранением предплечья самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ написано в сообщении

Там ему была оказана медицинская помощь. Впоследствии пострадавшего переведут в городскую больницу №2 города Белгорода.

Также нанесен ущерб автомобилю.