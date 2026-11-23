На Сахалине местный житель задержан за убийство знакомой СК: житель Сахалина подозревается в убийстве знакомой разводным ключом и ножом

Москва23 ноя Вести.В Поронайске Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, он обвиняется в убийстве знакомой разводным ключом и ножом, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Следствие установило, что 21 ноября 2026 года днем между обвиняемым и его 49-летней знакомой, находившимися во дворе одного из домов на улице Победы, произошел конфликт. Фигурант взял разводной ключ и нож, вернулся к женщине домой и нанес ей удары. От полученных травм она скончалась.

Фигурант задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения говорится в сообщении ведомства

Проводится следствие.