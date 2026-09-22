Москва22 сен Вести.По итогам выборов депутатов Госдумы на Сахалине большинство голосов избирателей получила партия "Единая Россия", а по одномандатному округу – действующий депутат от "ЕР" Георгий Карлов. Об этом сообщила Избирательная комиссия Сахалинской области.

Так, Георгий Карлов набрал 54,48%, а за "Единую Россию" проголосовали 61,01% избирателей, принявших участие в выборах. Далее в выборах по партийным спискам следуют с большим отрывом КПРФ (13,83%), ЛДПР (7,68%), "Новые люди" (6,96%). "Справедливую Россию" подержали только 2,95% сахалинцев.