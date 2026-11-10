На Сахалине остановленный ДПС водитель пошел за шаурмой и укусил инспектора

На Сахалине водитель пошел за шаурмой, но вместо нее укусил инспектора ДПС На Сахалине остановленный ДПС водитель пошел за шаурмой и укусил инспектора

Москва10 ноя Вести.В Южно-Сахалинске водитель Nissan проигнорировал остановивших его полицейских и пошел покупать шаурму. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По данным канала, 41-летний мужчина сделал вид, что не заметил сотрудников ДПС, которые его остановили, вышел из машины и направился к ларьку за шаурмой. Просьбы показать документы он также игнорировал.

Когда инспектор снова озвучил требование, мужчина разозлился, ударил его в грудь, а потом укусил за руку.

Позже оказалось, что водитель неоднократно был судим. Его задержали, а машину отправили на спецстоянку.