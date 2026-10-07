На Сахалине мужчина разгуливал с ножом и пугал прохожих

На Сахалине задержали мужчину, который разгуливал с ножом и пугал прохожих На Сахалине мужчина разгуливал с ножом и пугал прохожих

Москва7 окт Вести.На Сахалине полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали мужчину, который разгуливал с ножом и пугал прохожих в Долинске. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

На пульт дежурного поступили тревожные сообщения от перепуганных прохожих о том, что по одной из улиц города ходит мужчина с ножом в руках отметила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ

Нарушителем оказался 51-летний житель Приморского края. Его доставили в отдел полиции и составили протокол.