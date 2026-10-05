Задержан сахалинец, который травмировал полицейского и скрылся от следствия

Полиция и Росгвардия задержали сахалинца, который подрался с оперуполномоченным Задержан сахалинец, который травмировал полицейского и скрылся от следствия

Москва5 окт Вести.Полицейские города Долинска при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали местного жителя 1995 года рождения, который скрывался следствия по делу о драке с сотрудником уголовного розыска, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

В субботу, 19 сентября, около 19.00 сотрудники полиции прибыли на вызов.

На месте происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения житель Долинска, который проявил агрессию и оказал активное сопротивление правоохранителям. В ходе возникшей потасовки между злоумышленником и сотрудником уголовного розыска, оперуполномоченный получил травму левой руки. В дальнейшем пострадавшему полицейскому была оказана квалифицированная медицинская помощь написали в пресс-службе

По данному факту следственный отдел по городу Долинску СУ СКР по Сахалинской области возбудил уголовное дело. Фигурант, решив уклониться от ответственности, пустился в бега.

В течение примерно недели злоумышленник менял места укрытия и находился в бегах, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск по инициативе следственных органов отметили в ведомстве

Полицейские установили его местонахождение и при поддержке бойцов Росгвардии задержали и передали следственным органам.