Москва5 октВести.Полицейские города Долинска при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали местного жителя 1995 года рождения, который скрывался следствия по делу о драке с сотрудником уголовного розыска, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.
В субботу, 19 сентября, около 19.00 сотрудники полиции прибыли на вызов.
На месте происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения житель Долинска, который проявил агрессию и оказал активное сопротивление правоохранителям. В ходе возникшей потасовки между злоумышленником и сотрудником уголовного розыска, оперуполномоченный получил травму левой руки. В дальнейшем пострадавшему полицейскому была оказана квалифицированная медицинская помощьнаписали в пресс-службе
По данному факту следственный отдел по городу Долинску СУ СКР по Сахалинской области возбудил уголовное дело. Фигурант, решив уклониться от ответственности, пустился в бега.
В течение примерно недели злоумышленник менял места укрытия и находился в бегах, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск по инициативе следственных органовотметили в ведомстве
Полицейские установили его местонахождение и при поддержке бойцов Росгвардии задержали и передали следственным органам.