В суд направили дело о хищении средств при ремонте воинской части на Сахалине

На Сахалине завершено расследование дела о хищении при ремонте воинской части В суд направили дело о хищении средств при ремонте воинской части на Сахалине

Москва16 сен Вести.На Сахалине завершили расследование уголовного дела о хищении средств при ремонте в воинской части. Об этом пишет Следственный комитет РФ в MAX.

Обвиняемым по делу стал директор ООО "Техстройкомплект" Юрий Зверев. По данным следствия, в 2025 году он принимал участие в подготовке документации, необходимой для определения стоимости работ по капремонту ограждения одного из объектов воинской части.

В документах, предоставленных Зверевым, содержались недостоверные сведения – цена железобетонных конструкций была сильно завышена. В итоге коммерческая организация получила денежные средства, часть из которых не была на самом деле направлена на ремонт.

Свою вину Зверев полностью признал, а причиненный государству ущерб возместил в полном объеме. В отношении мужчины избрали меру пресечения, связанную с ограничением свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении

Военные следователи изъяли и исследовали предметы и документы, допросили свидетелей, провели экспертизы и выполнили другие необходимые действия.