Москва20 нояВести.Воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории регионов Северного Кавказа. Об этом сообщил дагестанский республиканский главк МЧС России.
Опасность атаки БПЛА по республикам Северного Кавказа. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожныговорится в канале ведомства на платформе MAX
Предупреждения о беспилотной угрозе опубликовали в MAX руководители Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Сергей Меняйло и Казбек Коков, а также служба РСЧС по Республики Ингушетия.