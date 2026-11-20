На Северном Кавказе объявлена воздушная тревога из-за опасности атаки БПЛА Воздушная тревога из-за опасности атаки БПЛА объявлена на Северном Кавказе

Москва20 ноя Вести.Воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории регионов Северного Кавказа. Об этом сообщил дагестанский республиканский главк МЧС России.

Опасность атаки БПЛА по республикам Северного Кавказа. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны говорится в канале ведомства на платформе MAX

Предупреждения о беспилотной угрозе опубликовали в MAX руководители Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Сергей Меняйло и Казбек Коков, а также служба РСЧС по Республики Ингушетия.