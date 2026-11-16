Москва16 нояВести.Тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Северного Кавказа. Об этом сообщил дагестанский республиканский главк МЧС России.
Опасность атаки БПЛА по республикам Северного Кавказа. По возможности оставайтесь дома! Возможны перебои мобильного интернетаговорится в канале ведомства на платформе MAX
Предупреждения о возможной беспилотной угрозе опубликованы также в официальных каналах служб МЧС и региональных властей в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае.