Опасность атаки БПЛА объявлена на Северном Кавказе На Северном Кавказе объявлена опасность атаки БПЛА

Москва16 ноя Вести.Тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Северного Кавказа. Об этом сообщил дагестанский республиканский главк МЧС России.

Опасность атаки БПЛА по республикам Северного Кавказа. По возможности оставайтесь дома! Возможны перебои мобильного интернета говорится в канале ведомства на платформе MAX

Предупреждения о возможной беспилотной угрозе опубликованы также в официальных каналах служб МЧС и региональных властей в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае.