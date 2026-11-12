Москва12 ноя Вести.Опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории регионов Северного Кавказа. Об этом сообщил дагестанский республиканский главк МЧС России.

Опасность атаки БПЛА по республикам Северного Кавказа 23.15. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны говорится в канале ведомства на платформе MAX

Почти одновременно предупреждения о беспилотной опасности опубликовали в MAX также власти и службы МЧС Ставропольского и Краснодарского края, а также Северной Осетии и Республики Адыгея.