В Кисловодске шестилетняя девочка угнала электротележку и пострадала в ДТП

На Ставрополье девочка угнала тележку у коммунальщиков и пострадала в ДТП В Кисловодске шестилетняя девочка угнала электротележку и пострадала в ДТП

Москва16 окт Вести.Шестилетняя девочка пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Кисловодске, сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

Инцидент произошел накануне днем в городском парке.

Автоинспекторами установлено, что ребенок, находясь на прогулке, самовольно воспользовался электротранспортом, принадлежащим коммунальной организации говорится в публикации ведомства в MAX

Девочка не справилась с управлением, врезалась в дерево и получила травму. Отмечается, что пострадавшую направили на амбулаторное лечение.

В ведомстве подчеркнули, что по факту происшествия проводится проверка.