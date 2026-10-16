Москва16 октВести.Шестилетняя девочка пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Кисловодске, сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.
Инцидент произошел накануне днем в городском парке.
Автоинспекторами установлено, что ребенок, находясь на прогулке, самовольно воспользовался электротранспортом, принадлежащим коммунальной организацииговорится в публикации ведомства в MAX
Девочка не справилась с управлением, врезалась в дерево и получила травму. Отмечается, что пострадавшую направили на амбулаторное лечение.
В ведомстве подчеркнули, что по факту происшествия проводится проверка.