Москва29 нояВести.В Ставропольском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузовой "ГАЗели" пострадали двое человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Авария случилась 28 ноября в 21.30 на 30 км автодороги "Буденновск – Арзгир".
Произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту "Астрахань – Ессентуки", с грузовым автомобилем "ГАЗель". В результате автоаварии травмы получили водитель и пассажир грузового автомобиля "ГАЗель". Пассажиры автобуса не пострадалиговорится в канале ведомства на платформе MAX
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.