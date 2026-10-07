Жительницу Ставрополья осудили на 7 лет за оправдание терроризма в интернете

На Ставрополье судимую за осквернение могил бойцов СВО посадили по новой статье Жительницу Ставрополья осудили на 7 лет за оправдание терроризма в интернете

Москва7 окт Вести.Южный окружной военный суд вынес приговор 45-летней жительнице Курского муниципального округа за публичное оправдание терроризма. Как сообщает прокуратура Ставропольского края, женщину отправили в колонию на 7 лет.

Она признана виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")… Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на 3 года говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, фигурантка опубликовала комментарий с признаками указанного преступления в одной из соцсетей в январе 2023 года.

Отмечается, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за осквернение мест захоронения военнослужащих, погибших в зоне СВО.

Новый приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.