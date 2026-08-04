Под Кисловодском автомобиль упал в реку у "Замка коварства и любви"

На Ставрополье у "Замка коварства и любви" машина упала в реку, пострадали двое Под Кисловодском автомобиль упал в реку у "Замка коварства и любви"

Москва4 авг Вести.В Ставропольском крае автомобиль с двумя людьми съехал в реку в районе туристического комплекса "Замок коварства и любви". Об этом сообщил глава администрации Кисловодска Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

В районе туристического комплекса "Замок коварства и любви" автомобиль упал в реку. Наши спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, где автомобиль оказался в русле реки написал Евгений Моисеев

В момент ЧП в машине находились мужчина и женщина - их извлекли из салона с травмами и передали врачам. У обоих диагностировано сотрясение головного мозга. Позже выяснилось, что они были в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели отключили аккумулятор и предприняли меры, чтобы избежать возгорания.

Глава администрации поблагодарил специалистов за оперативность и профессионализм. Также он призвал водителей не садиться за руль в состоянии опьянения и строго соблюдать правила дорожного движения.