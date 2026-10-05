РЖД отменили 47 рейсов на участке Туапсе – Адлер, у еще 20 изменены маршруты

На участке Туапсе – Адлер отменено 47 рейсов и изменены маршруты еще 20 РЖД отменили 47 рейсов на участке Туапсе – Адлер, у еще 20 изменены маршруты

Москва5 окт Вести.В Краснодарском крае произойдут изменения в движении поездов в период с 17 по 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Причинами называются масштабные строительные работы, которые будут производиться для повышения безопасности и надежности инфраструктуры.

47 рейсов – полностью отменены написано в сообщении

Еще 20 рейсов поезда дальнего следования будут выполнять по измененным маршрутам. Они будут курсировать до Анапы, Кисловодска, и Краснодара вместо Адлера, Сириуса и Сухума.

Изменения также затронут поезда и пригородного сообщения.