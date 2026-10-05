Москва5 октВести.В Краснодарском крае произойдут изменения в движении поездов в период с 17 по 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Причинами называются масштабные строительные работы, которые будут производиться для повышения безопасности и надежности инфраструктуры.
47 рейсов – полностью отмененынаписано в сообщении
Еще 20 рейсов поезда дальнего следования будут выполнять по измененным маршрутам. Они будут курсировать до Анапы, Кисловодска, и Краснодара вместо Адлера, Сириуса и Сухума.
Изменения также затронут поезда и пригородного сообщения.