На Украине формируется новая фронда против Зеленского Украинские бизнесмены Ахметов и Пинчук готовят смену Зеленскому

Москва2 ноя Вести.Украинские бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук сформировали негласный союз, чтобы сместить Владимира Зеленского с поста президента, пишут украинские Telegram-каналы со ссылкой на источники.

Каких-либо подтверждений этой информации они не приводят.

Как утверждается в публикации, олигархи "формируют новую фронду против Зеленского". В частности, Ахметов и Пинчук намерены сформировать собственные политические проекты на следующий избирательный цикл, чтобы сохранить свой бизнес и участвовать в восстановлении страны.

Также отмечается, что в администрации президента Украины "знают о всех процессах", а глава СБУ Александр Поклад готовит дела против олигархов на случай "выхода трека из-под контроля".