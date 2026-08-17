На Украине митингующим в поддержку Федорова платят по 1 тыс. гривен в сутки "Северный ветер": митингующим в поддержку Федорова платят тысячу гривен в сутки

Москва17 авг Вести.Участиникам митингов в поддержку экс-главы Минобороны Украины Михаила Федорова платят за присутствие на акциях протеста 1000 гривен (около 1900 рублей) в сутки. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер".

На Украине абсолютно без внимания местных СМИ проходят многотысячные акции протеста. Появились первые сообщения, что за участие в шествии платят по 1 000 гривен, а для еще не освобожденной от мобилизации молодежи эти протесты стали неплохим заработком говорится в материале

Также стало известно и о вербовщиках, которые набирают людей для участия в митингах.

В украинских регионах уже проявились первые "десятники" (те, кто курируют 10 завербованных человек - прим. ред.) и "сотники" (те, кто курируют 100 завербованных человек - прим. ред.), которые вербуют людей для участия в митингах в поддержку Федорова. При этом большинство участников и даже организаторов плохо себе представляют суть требований. Для многих это банальный источник дохода и модная тусовка пишет "Северный ветер"

Ситуация с митингами в поддержку Федорова завела Владимира Зеленского в тупик - любое решение главы киевского режима в отношении участников демонстраций приведет к негативным для него и его окружения последствия, ранее сообщал "Северный ветер".