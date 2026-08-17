Вербующие на митинги "десятники" и "сотники" появились на Украине

На Украине появились "десятники" и "сотники", вербующие людей на митинги Вербующие на митинги "десятники" и "сотники" появились на Украине

Москва17 авг Вести."Десятники" и "сотники", вербующие людей для участия в митингах в поддержку бывшего украинского министра обороны Михаила Федорова, появились на Украине. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер".

Уточняется, что они же руководили группами украинских националистов во время майдана 2014 года в Киеве.

В украинских регионах уже проявились первые "десятники" и "сотники", которые вербуют людей для участия в митингах в поддержку (экс-министра обороны Украины Михаила – ред.) Федорова отмечается в публикации

Подчеркивается, что большинство участников не понимают сути требований протеста, за участие в демонстрации им платят по 1000 гривен (около 2 тысяч рублей – ред.).

Федоров был уволен с должности министра обороны Украины 14 июля. Из-за этого в стране почти месяц проходят митинги. В основном люди протестуют в Киеве, однако акции организуют также в Николаеве, Харькове, Черкассах, во Львове и в Ивано-Франковске.