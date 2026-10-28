Москва28 октВести.Российские войска нанесли удары по двум электроподстанциям на территории Западной Украины, которые давали энергию предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Цели были атакованы российскими беспилотными летательными аппаратами.
[Поражены] электроподстанция ПС-330 "Луцк-Северная" в г. Луцк и электроподстанция ПС-330 в г. Ковель Волынской области, обеспечивающие функционирование предприятий военной промышленности, выпускающих беспилотные летательные аппараты и комплектующих к ним, а также логистических центров, используемых для хранения военного имуществаговорится в сообщении
Ранее 28 октября в ведомстве отчитались о новых ударах по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в нуждах Вооруженных сил Украины (ВСУ).