На Украине поражены две подстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Российские военные поразили две подстанции, питавшие украинский ВПК

Москва28 окт Вести.Российские войска нанесли удары по двум электроподстанциям на территории Западной Украины, которые давали энергию предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Цели были атакованы российскими беспилотными летательными аппаратами.

[Поражены] электроподстанция ПС-330 "Луцк-Северная" в г. Луцк и электроподстанция ПС-330 в г. Ковель Волынской области, обеспечивающие функционирование предприятий военной промышленности, выпускающих беспилотные летательные аппараты и комплектующих к ним, а также логистических центров, используемых для хранения военного имущества говорится в сообщении

Ранее 28 октября в ведомстве отчитались о новых ударах по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в нуждах Вооруженных сил Украины (ВСУ).