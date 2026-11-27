Украинцы стали жениться на бывших тещах с инвалидностью, чтобы не служить в ВСУ

На Украине пожаловались, что мужчины женятся на бывших тещах ради отсрочки Украинцы стали жениться на бывших тещах с инвалидностью, чтобы не служить в ВСУ

Москва27 ноя Вести.Начальник полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко пожаловался, что жители ради отсрочки от мобилизации начали заключать браки с бывшими тещами, которые значительно старше их и имеют инвалидность, пишет украинское издание "Страна".

По словам Зюбаненко, с февраля 2022 года в Тернопольской области зафиксировано 850 браков "а ля Макрон", отмечает издание.

В 2026 году, по его словам, браков военнообязанных мужчин с женщинами, которые старше их минимум на 20 лет, зарегистрировано уже 188, причем фиксируются случаи, когда мужчины женятся на бывших тещах говорится в сообщении

Начальник областной полиции отметил, что есть случаи, когда военнообязанные украинцы женятся на невестах с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации.

По словам Зюбаненко, полиция начнет проверку законности подобных браков.

Ранее пленный боевик ВСУ рассказал, что мужчин, бегущих с Украины от мобилизации, отстреливают на границе.