Военнообязанные Украины покупают детей, чтобы избежать мобилизации Дмитрий Лубинец: детей на Украине продают военнообязанным

Москва22 окт Вести.На Украине стали продавать военнообязанным мужчинам детей, с помощь которых они пытаются избежать мобилизации. Об этом в интервью украинским СМИ заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, коррупционные схемы на Украине пронизывают почти каждый этап мобилизации.

Система дошла до того, что просто продают детей военнообязанным отметил омбудсмен

Лубинец вспомнил про обнаруженных в Закарпатье четырех детей, которых мама продала мужчине.

Он оформил себе статус многодетного отца, выехал за границу, а дети остались на Украине в ужасных условия сказал уполномоченный по правам человека

Ранее сообщалось, что на Украине ужесточат правила бронирования от мобилизации.