Москва5 октВести.В Верховную раду Украины поступил законопроект, авторы которого предлагают увеличить рабочее время для подростков до 38 часов в неделю. Документ опубликован на официальном сайте украинского парламента.
В пояснительной записке к законопроекту необходимость его принятия объясняется проблемами на рынке труда Украины.
Военные и демографические проблемы привели к существенным изменениям на рынке труда и обострению проблемы нехватки трудовых ресурсовговорится в пояснительной записке
Законопроект предлагает увеличить до 38 часов продолжительности рабочего времени для молодежи возрастом от 16 до 18 лет, а для подростков от 14 до 15 лет, работающих во время каникул, до 26 часов. Пока максимальное время работы для подростков с 16 лет составляет до 36 часов в неделю.
В конце лета агентство Bloomberg сообщало, что производство оружия на Украине столкнулось с проблемой нехватки кадров – оборонке не хватает ни рук, ни специалистов.