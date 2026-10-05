На Украине предлагают увеличить рабочее время для подростков Верховная рада Украины предлагает увеличить рабочее время для подростков

Москва5 окт Вести.В Верховную раду Украины поступил законопроект, авторы которого предлагают увеличить рабочее время для подростков до 38 часов в неделю. Документ опубликован на официальном сайте украинского парламента.

В пояснительной записке к законопроекту необходимость его принятия объясняется проблемами на рынке труда Украины.

Военные и демографические проблемы привели к существенным изменениям на рынке труда и обострению проблемы нехватки трудовых ресурсов говорится в пояснительной записке

Законопроект предлагает увеличить до 38 часов продолжительности рабочего времени для молодежи возрастом от 16 до 18 лет, а для подростков от 14 до 15 лет, работающих во время каникул, до 26 часов. Пока максимальное время работы для подростков с 16 лет составляет до 36 часов в неделю.

В конце лета агентство Bloomberg сообщало, что производство оружия на Украине столкнулось с проблемой нехватки кадров – оборонке не хватает ни рук, ни специалистов.