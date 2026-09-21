На Украине хотят изменить гимн, чтобы не петь о смерти На Украине предложили сделать гимн более жизнеутверждающим

Москва21 сен Вести.Петиция с предложением обновить текст гимна Украины зарегистрирована на сайте кабмина страны.

Предлагается заменить слова, связанные со смертью, идеями жизни и процветания.

В частности, строки о том, что "еще не умерли ни слава, ни воля" страны, предлагается заменить словами: "Процветает Украины и слава, и воля". А фразу: "Душу и тело мы положим за нашу свободу" - поменять на: "Душу и тело пробудили, избрав свободу".

Автор петиции также предлагает рассмотреть возможность исключить из текста гимна пожелания смерти врагам, добавив вместо нее строчку: "И живем мы в мире всем белым светом".

Для рассмотрения кабмином петиция должна набрать 25 тыс. подписей. На данный момент ее поддержали 1 436 человек, до завершения сбора подписей - 88 дней.

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