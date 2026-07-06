Москва6 июл Вести.Депутаты Верховной рады Украины предложили официально ввести второй гимн. Так, помимо государственного, в стране может появиться еще и духовный, следует из официальных документов на сайте однопалатного парламента.

Инициатива предполагает утверждение духовного гимна Украины "Боже великий, единый". Если законопроект примут, его будут исполнять сразу после государственного.

В настоящий момент текст документа находится на рассмотрении профильного комитета.

Ранее на Украине предложили создать центр по привлечению иностранцев в вооруженные силы страны и упразднить территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), превратив их в "Офисы резерва+" и отдав часть функций полиции и рекрутинговым центрам.