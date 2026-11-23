На Украине вербовщик ГУР продавал новобранцев в штурмовые подразделения ВСУ Новобранцев элитного подразделения ГУР продавали в штурмовики за 9 тыс. рублей

Москва23 ноя Вести.Вербовщик Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины передавал новобранцев элитного подразделения в пехоту и штурмовики за деньги, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

По его данным, летом 2026 года украинская военная разведка организовала информационную кампанию по набору военнослужащих в подразделение "Стугна". Объявления размещали на сайтах городских администраций, а желающим предлагали пройти собеседование с Игорем Беловым, под именем которого, как утверждается, действовал Евгений Бабарикин.

Авторы публикации заявляют, что вместо зачисления добровольцев в разведку Бабарикин через территориальные центры комплектования (ТЦК) направлял их в пехотные и штурмовые части за вознаграждение. В указанной схеме также участвовали сотрудники администраций и представители военных подразделений, получавшие до 5 тыс. гривен (чуть более 9 тысяч рублей) за каждого новобранца.

Большинство кандидатов были в возрасте от 18 до 25 лет. Согласно сведениям Telegram-канала, некоторым из них до отправки на передовую обещали службу в элитном подразделении.

Ранее сообщалось, что командиры ВСУ "выкачивают" деньги из мобилизованных и отправляют их на штурм.