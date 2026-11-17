Суд в Екатеринбурге арестовал главу и сотрудника рехаба по делу о пытках

На Урале арестовали главу и сотрудника рехаба по делу о пытках Суд в Екатеринбурге арестовал главу и сотрудника рехаба по делу о пытках

Москва17 ноя Вести.Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу руководителя и сотрудника рехаба "Верный шаг" Максима Першикова и Александра Стегнеева, обвиняемых в незаконном лишении свободы и истязании подопечных. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Свердловской области.

По версии следствия, преступления совершались в селе Горный Щит и Белоярском районе.

Оба обвиняемых будут находиться под стражей по 28 декабря 2026 года включительно сказано в сообщении

Так, следствие вменяет сотруднику реабилитационного центра похищение человека и истязание, а его руководителю – незаконное лишение свободы двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору.