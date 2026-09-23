На Урале студент из Африки осужден на 7 лет за покушение на сбыт наркотиков

На Урале суд приговорил студента из Африки к 7 годам колонии за наркотики На Урале студент из Африки осужден на 7 лет за покушение на сбыт наркотиков

Москва23 сен Вести.В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд вынес приговор в отношении гражданина Республики Экваториальная Гвинея, уроженца Мадрида Нгуему Афангу Жэму Энгонга. Как сообщает канал судов Свердловской области в MAX, он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

По материалам следствия, студент первого курса одного из университетов Среднего Урала решил найти незаконную подработку. Вечером 2 мая 2026 года юношу остановили для проверки документов.

При себе у иностранца были обнаружены несколько зип-пакетов с наркотическим веществом синтетического происхождения говорится в сообщении

Наказание гражданин Гвинеи будет отбывать в колонии строгого режима.