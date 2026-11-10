На выставке вооружений в Мали представили российские бронемашины Россия представила бронемашины "Тигр" и "Спартак" на выставке вооружений в Мали

Москва10 ноя Вести.Россия представила на выставке вооружений БАМЭКС-2026 в столице Мали Бамако несколько моделей бронемашин, включая "Тигр", который пользуется в африканской стране большой популярностью. Об этом ИС "Вести" сообщил руководитель экономической деятельности АО "Арзамасский машиностроительный завод" Роман Романов.

Это автомобили "Комбат", далее "Тигр", "Спартак", и БТР 82. Сегодня мы работаем более чем с 30 странами. Важно отметить, что техника наша использовалась и ранее. Особо популярной моделью, особенно здесь, в Мали, является бронеавтомобиль "Тигр" рассказал он

Также популярен у покупателей в Африке бронеавтомобиль "Спартак". Как пояснил Романов, интерес к данной модели в том, что машина снабжена баллистической защитой.

Она держит выстрел из снайперской винтовки с бронебойно-зажигательным патроном. Также имеет и противоминную защиту. Этот автомобиль может выдержать до 6 кг в тротиловом эквиваленте под колесом и корпусом. Автомобиль также может быть оборудован различными боевыми вводными. В данном случае это пулемет, с башней турели сказал он

Вице-президент Комиссии по обороне, безопасности и гражданской защите Национального переходного совета Республики Мали Фуссейну Уаттара в комментарии ИС "Вести" объяснил, почему для Мали международная выставка вооружений является значимым мероприятием.

Этот форум важен, поскольку люди будут иметь возможность увидеть разные новые технологии в области вооружения. Технологии, которые применяются в области беспилотной авиации и бронетехники. У нас в Мали сейчас такая ситуация, что мы находимся в состоянии войны. А у террористов, как известно, нет лица заметил он

В рамках БАМЭКС-2026, которая продлится 5 дней, пройдет также практическая часть смотра вооружений, а также подписание контрактов и документов о намерениях в области военного сотрудничества.

Бронеавтомобиль "Тигр" выпускается с 2005 года Военно-промышленной компанией на Арзамасском машиностроительном заводе и представляет собой многоцелевую машину повышенной проходимости с колесной формулой 4х4. Снаряженная масса в зависимости от модификации и уровня бронирования составляет от 5,3 до почти 9 т, габариты — примерно 5600-5670 мм в длину, 2200-2400 мм в ширину и 2000-2500 мм в высоту. Машина комплектуется дизельными двигателями ЯМЗ-5347 или Cummins мощностью от 180 до 215 л. с., развивает скорость до 110-140 км/ч, способна пройти до 1000 км без дозаправки и вмещает от 4 до 9 человек в зависимости от кузова и версии.

Помимо перевозки личного состава и грузов автомобиль применяется для огневой поддержки подразделений, инженерной, радиационной и химической разведки и эвакуации раненых. Он также служит базой для комплексов связи, средств радиоэлектронной борьбы, противотанковых комплексов "Корнет-Д" и зенитных ракетных комплексов "Гибка-С".