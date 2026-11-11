Посол Кураков: "Камазы" и "Лады" очень популярны в армии Сенегала

Посол рассказал о популярность российских автомобилей в армии Сенегала Посол Кураков: "Камазы" и "Лады" очень популярны в армии Сенегала

Москва11 ноя Вести.Российские автомобили "Камаз" и Lada Niva пользуются большой популярностью в армии Сенегала, заявил посол РФ в этой стране Дмитрий Кураков.

В вооруженных силах Сенегала по-прежнему используют "Камазы". Они были закуплены еще довольно давно. Также знаю, что было закуплено несколько десятков автомобилей Lada Niva, которые тоже пользуются большой популярностью сказал дипломат РИА Новости

Он уточнил, что сенегальские военные преимущественно используют эти автомобили на границе с Мали, чтобы пресекать проникновение террористов.

Ранее сообщалось, что ПАО "КАМАЗ" планирует расширить свое присутствие на рынках Центральной и Западной Африки. С этой целью автопроизводитель намерен нарастить в 2027 году поставки грузовиков на африканский континент.