На ЗАЭС назвали некорректным утверждение о неизбежности обесточивания станции Яшина: говорить о неизбежности обесточивания ЗАЭС некорректно

Москва30 авг Вести.Заявление о неизбежном полном обесточивании Запорожской АЭС через 10 дней из-за невозможности доставки дизельного топлива для аварийных генераторов является некорректным.

Об этом ТАСС рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Она отметила, что ситуация находится под постоянным контролем специалистов.

Имеющиеся запасы дизельного топлива не являются неограниченными. Однако связывать текущую ситуацию с неизбежным полным обесточиванием станции через конкретный срок некорректно сказала Яшина

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси накануне заявил, что ЗАЭС примерно через 10 дней может столкнуться с полным отключением электроснабжения. Он добавил, что МАГАТЭ работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня в связи с этой ситуацией.