Steigan: атаки на порты на Дунае стали частью кампании ВС РФ по блокаде Украины

На Западе объяснили удары ВС РФ по украинским портам на Дунае Steigan: атаки на порты на Дунае стали частью кампании ВС РФ по блокаде Украины

Москва16 авг Вести.Удары Вооруженных сил России по украинским портам Рени и Измаил, расположенным на реке Дунай, являются частью российской кампании по блокаде Украины. Об этом пишет журнал Steigan.

Как отмечается в публикации, таким образом российские войска перекрыли последний морской канал снабжения украинской армии военными грузами, поступающими из Румынии.

Эти атаки – не просто тактический успех, а стратегический шаг отмечается в тексте

13 августа стало известно, что ВС РФ нанесли поражение пункту управления Военно-морских сил Украины в порту Рени. 14 августа сообщалось, что армия России ударила по железнодорожной станции порта Измаил, которая используется для нужд Вооруженных сил Украины.