Москва16 авгВести.Удары Вооруженных сил России по украинским портам Рени и Измаил, расположенным на реке Дунай, являются частью российской кампании по блокаде Украины. Об этом пишет журнал Steigan.
Как отмечается в публикации, таким образом российские войска перекрыли последний морской канал снабжения украинской армии военными грузами, поступающими из Румынии.
Эти атаки – не просто тактический успех, а стратегический шаготмечается в тексте
13 августа стало известно, что ВС РФ нанесли поражение пункту управления Военно-морских сил Украины в порту Рени. 14 августа сообщалось, что армия России ударила по железнодорожной станции порта Измаил, которая используется для нужд Вооруженных сил Украины.